После советов Хромченко: Бузова зашлась в экстазе от своей новой красной сумочки Chanel

Телеведущая и певица долго наслаждалась красотой своей новой вещицы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась в Instagram стильной и акцентной обновкой. У нее появилась ярко-красная сумочка Chanel на тонком ремешке. Девушка, не скрывая восторгов, снимала ее на камеру со всех сторон и пребывала в настоящем экстазе.

«Что за красотка просто! Новая коллекция. Такая вот она очень красивого красного цвета!», — восхищенно поглаживала обновку звезда. — «Какой цвет шикарный! Достаточно вместительная».

Поглаживая и расхваливая красный аксессуар, Бузова решила, что выгуляет ее прямо сейчас. И отправилась на день рождения с обновкой.

Кстати, стилист Эвелина Хромченко на днях оценила красную сумочку в женском образе. Стилист заметила, что такой яркий аксессуар обеспечивает стопроцентное внимание окружающих, придает флер щегольства и впечатляет.

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