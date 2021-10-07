Новый «Холостяк»? Даве пророчат участие в новом сезоне популярного шоу

Недавно Дава стал участником нового сезона «Ледниковый период», но был вынужден покинуть проект еще до его начала. Манукян получил травму. Теперь же блогер заинтриговал своих фанатов вновь. В своем инстаграм он разместил снимок, на котором запечатлелся с розой. Этот цветок красного оттенка, как известно, использует главный герой шоу «Холостяк» на ТНТ.

«Это не у меня нет девушки. Это ни у одной девушки нет меня. Р.s. есть желающие?» — написал Манукян.

Фанаты тут же стали предполагать, что Давид – новый главный герой «Холостяка».

Напомним, в минувшем сезоне телешоу спутницу искал Тимати. Победительницей проекта стала Катя Сафарова. Пара несколько раз вместе вышла в свет, а после Тимур стал появляться в обществе 19-летней украинской модели Саши Дони.

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