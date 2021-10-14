«Ух, прям зло берет!»: Дарья Повереннова высказалась против бодипозитива

В одном из последних постов личного микроблога актрисы Дарьи Поверенновой появилась запись, в которой знаменитость выступила против бодипозитива.

Артистка не понимает, почему люди не хотят улучшить качество своего тела и отворачиваются от преобразившихся звезд. Например, от певицы Адель.

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«Ух, прям зло берет! Певица Адель похудела на 40 килограммов, и от нее отвернулись многие бодипозитивные! Ну, нормально?! Вместо того, чтобы поднять «пятую точку» и начать работать над собой, они от нее отвернулись, видите ли! А я знаю, о чем я говорю и какой это труд! Свои 67 кг я превратила в 51. Мне кажется, что этот пресловутый бодипозитив диктует новые стандарты «красоты», которые больше наносят вред, чем пользу!

Если тебе не нравится твое отражение в зеркале, сделай что-нибудь! А не складывай руки и не переходи на сторону бодипозитивных! Моя категоричность не распространяется на клинические случаи. Я возмущена тем, что призывают ничего не делать и «полюбить свои лишние …-дцать килограммов»!», – призналась Дарья.

Напомним, ранее Дарья Повереннова поделилась рецептом рыбных бутербродов с сельдью и свеклой. Артистка отметила, что закуска напоминает салат «селедка под шубой».

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