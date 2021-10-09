Дарья Повереннова приготовила рыбные бутерброды с сельдью

Актриса Дарья Повереннова поделилась новым рецептом с селедкой и свеклой.

Знаменитость заявила, что знает легкий способ приготовления знаменитого салата с селедкой. Вот только селедку под шубой Повереннова намазала на черный хлеб. Так получились рыбные бутерброды от актрисы.

«Не знаю, как у вас, а в моем детстве бутерброды со шпротами были на праздничном столе почти всегда, а вот селедка под шубой крайне редко!Думаю, догадываетесь почему — долго! Вот вам ленивый вариант селедки под (над) шубой, отдаленно напоминающей бутерброды с рижским лакомством», — отметила Повереннова.

Дарья взяла сельдь, варенную свеклу, чеснок, майонез и черный хлеб для своих рыбных бутербродов. Перед тем, как погрузить свеклу в блендер, Повереннова сварила свеклу своим чудо-методом.

Артистка положила свеклу в полиэтиленовый пакет и поставила ее в микроволновку на 7-10 минут.

Когда свекла сварилась, Дарья пюрировала ее вместе с чесноком и майонезом. Повереннова намазала смесь на хлеб, а сверху положила кусочки рыбы.

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