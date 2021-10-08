«Нельзя назвать «хитом сезона»: Повереннова вышла в свет в комбинезоне с воротником-мао

Дарья Повереннова рассказала, что просто обожает комбинезоны. По словам актрисы, это тот вариант аутфита, когда не нужно задумываться над «верхом» и «низом», а еще это очень удобно и стильно. В джинсовом комбинезоне она появилась на премьере второго сезоне сериала «В клетке». Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что в этом сезоне комбинезоны не так популярны.

«Комбинезон Дарьи нельзя назвать «хитом сезона» и комплиментом для фигуры актрисы. Если уж сравнивать с более интересными трендовыми моделями, пусть из денима, то и степень облегания и крой верха и неинтересные рукава и устаревший крой брюк образуют в сумме скучноватый образ. Можно было бы поиграть и с цветом денима, и с объемными рукавами, и с воротником-мао (стойкой) и поясом-стропой, и с брюками прямыми или клеш — такой комбинезон сейчас выглядел бы современно и интересно», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.