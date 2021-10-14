Экс-покровитель Ани Лорак признался, чего ему стоила раскрутка певицы

Юрий Фалеса честно рассказал о бизнесе и отношениях с исполнительницей.

Бывший продюсер и возлюбленный Ани Лорак Юрий Фалеса вспомнил, как сделал из экс-избранницы настоящую звезду эстрады.

Фалеса рассказал, что ему пришлось непросто после разрыва с Лорак.

«Два года после разрыва с ней не мог смотреть на других женщин. У меня просто была болезнь, сейчас совсем другие ценности в жизни. Занимаюсь своими детьми», — заявил продюсер.

Экс-возлюбленный Ани Лорак отметил, что потратил крупную сумму на раскрутку ранее мало кому известной певицы.

«Тогда это были очень большие деньги. Сейчас бы мне понадобилось два миллиона… Лорак окупила все траты на нее, даже сверх. Мы делили с ней прибыль 50 на 50. Она тогда была молодая, не умела деньгами управлять, ей все покупали: прокладки, питание, машины, бензин… Ани не ходила по магазинам, ей это не нужно было», — рассказал Фалеса на телеканале Life.

Напомним, ранее Ани Лорак вышла на променад в искусственно состаренной куртке-косухе и массивных ботинках.

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