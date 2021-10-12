В стиле гранж: Лорак вышла на променад в искусственно состаренной косухе и массивных ботинках

Ани Лорак вышла на прогулку по Москве в оригинальной куртке со спущенными плечами и будто бы потертой кожей. Ее звезда сочетала с прямыми серыми джинсами, небрежно заправленными в массивные ботинки на высокой подошве. Черное худи выглядывало из-под косухи.

Образ певицы в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro высоко оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Это очень любимый Ани стиль – гранж, который отрицает все нормы. Прекрасно подобраны и грубые ботинки на шнуровке, и куртка косуха специально состаренная. Образ, к тому же, очень комфортный, он позволяет вести себя так, как хочется. Подобный образ может позволить себе любая девушка, главное – подобрать вещи по сочетаемости. Оверсайз в этом стиле очень приветствуется. Гранж – это стиль, который отрицает все нормы, выбирайте то, что вам по душе, то, в чем вам комфортно. И наслаждайтесь этой осенью, она прекрасна», — сказала Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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