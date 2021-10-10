«Серьезную работу провела»: после измен мужа Ани Лорак обращалась к психологу

С турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак развелась в 2019 году. Вместе пара была более 15 лет, воспитывала дочь Софию. Но постоянные романы мужа на стороне заставили артистку поставить точку в этом браке. Спустя два года Ани уже спокойно рассказывает о том времени.

«Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной и это потребовало усилий. Серьезную работу над собой провела. Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас», — заявила Лорак в эфире украинского телеканала «1+1».

Спустя время Лорак построила новые отношения, а с Муратом восстановила нормальные отношения ради дочери.

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