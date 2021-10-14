«Обеих бы обнял»: Глюкоза оттопырила сочные груди в облегающем платье под цвет кожи

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы Глюкозы появилась фотография знаменитости в тигровом платье. Примечательно, что наряд подчеркнул все достоинства соблазнительной блондинки.

Глюкоза выбрала платье-трубу телесного цвета с бордовыми полосками. Благодаря ему и своей пластике артистка эффектно преподнесла свои сильные стороны. А именно упругие ягодицы и бюст.

Певица позировала в солнечной Испании. Глюкоза прогнула спинку, показав прелести стройной фигуры.

«Восхитительная! Обеих бы твоих красоток обнял, а потом еще разок», «Сладкая какая», «Нужно больше ваших фото, они приносят радость людям», «Просто шик!», «Наташа, я тебя очень люблю! Превосходно выглядишь», «Просто богиня», «Шикарнее тебя пока не видели», «Пушка!», «Что за тигрица?!» — написали взбудораженные поклонники певицы в комментариях под ее фото.

Напомним, ранее Глюкоза показала комбинацию алого платья с меховым верхним изделием. Певица прошлась по улицам Испании в шубе из шиншиллы и мини-платье с принтом в виде роз.

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