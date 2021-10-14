Мех шиншиллы и мини-платье в розах: Глюкоза шокировала фанатов выбором наряда

В этом году Глюкоза отметила свое 35-летие. Почти 15 лет она состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. У пары подрастают две дочери – Лида и Вера. На днях артистка спела на сцене вместе со старшей дочерью, чем привела в восторг публику и сама растрогалась до слез.

Кроме того, Наталья Ионова – модница с идеальной фигурой. В своем инстаграм поделилась кадрами, на которых позировала в красном мини-платье с розами, накинув поверх шубу из шиншиллы.

«Класс! Девушку из деревни не вывести! Стильный штрих! Богиня!», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Наталья завершила съемки в комедии Артура Пирожкова «Бабушка легкого поведения-3».

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