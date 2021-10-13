С аукциона продать не получилось: семья Жанны Фриске подарила платье певицы незрячей девушке

Родные певицы Жанны Фриске подарили платье своей покойной дочери, в котором она блистала на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS 2008, незрячей девушке по имени Кристина. Информация об этом появилась в Instagram Фонда «Жанна Фриске – я рядом!»

Известно, что Кристина на днях вышла замуж. Ее избранник мужчина по имени Максим. Муж Кристины видит только одним глазом.

Напомним, что за платье Жанны Фриске ее родные изначально хотели выручить сто тысяч рублей. В марте его выставляли на аукцион «Сделано с любовью, заряжено с добром». Правда, тогда желающих приобрести наряд по каким-то причинам не нашлось.

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Отметим, что Кристина также хорошо поет. В Фонде пожелали молодоженам семейного счастья и благополучия.

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