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Продюсер Жанны Фриске Андрей Шлыков вновь стал отцом

Наследника Андрею Шлыкову подарила его жена, оперная дива Светлана Феодулова.

Продюсер Жанны Фриске Андрей Шлыков вновь стал отцом
Светлана Феодулова и Андрей Шлыков вновь стали родителями. Фото: личный архив

Пополнение случилось на днях в звездном семействе. Обладательница самого высокого голоса в мире Светлана Феодулова вновь стала мамой.

Вокалистка подарила сына своему мужу, продюсеру Жанны Фриске и группы «Блестящие» Андрею Шлыкову.

Новорожденный малыш стал вторым совместным ребенком пары, у которой уже есть старший сын, и третьим наследником Светланы Феодуловой. Певица воспитывает еще особенную, «солнечную», дочку Сонечку.

Продюсер Жанны Фриске Андрей Шлыков с новорожденным сыном
Светлана Феодулова и Андрей Шлыков с новорожденным сыном. Фото: личный архив

Примечательно, что всех своих троих детей Светлана Феодулова доверила принимать одному врачу – Александру Горгидце.

«Мы всегда мечтали о большой семье, где дом будет наполнен детскими голосами. Андрей мечтал о сыновьях, я мечтала о большом количестве детей. После благословения мы повенчались, и все наши мечты стали исполняться!» — призналась Светлана Феодулова.

На днях молодую мамочку с малышом выписали из клиники. Сейчас певица посвятила себя детям, но все же находит время и для репетиций. Многодетная мама Светлана Феодулова готовится установить очередной вокальный рекорд весной будущего года.

Светлана Феодулова с мужем, новорожденным сыном и врачом Александром Горгидце на выписке из клиники
Светлана Феодулова с мужем, новорожденным сыном и врачом Александром Горгидце на выписке из клиники. Фото: личный архив

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