«Забуду клевету и все денежные дела»: Фриске назвал условие, при котором пожмет руку Шепелеву

Как отметил отец певицы, он мог бы сам сделать первый шаг к примирению.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в эфире шоу «Психология звезд» заявил, что готов помириться с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

«Я мог сделать первый шаг к примирению, если бы знал, что это актуально. Если бы я увидел внука, то сразу бы отложил все суды. Жена моя сказала, что не будет с Шепелевым ругаться. Пожелала ему здоровья». Владимир Фриске

Как отметил Владимир Фриске, сам он желать здоровья Шепелеву пока не намерен.

«Но если он скажет, что готов помириться, то я буду двумя руками за. Если я буду с внуком видеться. Как только ребенок зайдет в соцсети, то люди напишут ему все, что нужно. Думаете только хорошее будут писать о папе? Да я сомневаюсь. Я буду нормально общаться с Шепелевым, пожму руку. Забуду клевету. Забуду все денежные дела. Но я не позволю, чтобы он ребенка сделал нищим», — сказал отец Жанны Фриске.

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает своему сыну Платону от Жанны Фриске увидеться с его бабушкой и дедушкой. Телеведущий в пух и прах разругался с семьей певицы после ее ухода из жизни.

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