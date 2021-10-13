«Это сиюминутное увлечение»: Илья Шакунов рассказал, как ревновал жену к Владимиру Машкову

Актер Илья Шакунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как ревновал свою жену актрису Анну Дюкову к режиссеру Владимиру Машкову. Его жена сыграла вместе с режиссером в картине «Григорий Р.» в 2014 году.
«К Володе я не ревновал жену. Я не знаю. Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой.
У мужчин есть большие часы и большие кошельки, много чего есть. Наверное, я не смогу противопоставить себя такому человеку. Я другой. И если есть какой-то интерес. Было сложно. Но на дуэль я никого не вызывал. Это сиюминутное увлечение».
Как отметил актер, тогда у него не было отчаяния.
«Скорее это была ревность. Но ревность была беспочвенной. Может я себе придумывал больше, чем было. Никаких уходов из семьи не случалось. Все сложные ситуации у нас заканчивались словами: «Я люблю тебя!» — заметил актер.
Напомним, что у Илья Шакунова и Анны Дюковой в браке появилось двое детей. Жена актера играет на сцене ЛТЮЗА.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.