«Это сиюминутное увлечение»: Илья Шакунов рассказал, как ревновал жену к Владимиру Машкову

«К Володе я не ревновал жену. Я не знаю. Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой.

У мужчин есть большие часы и большие кошельки, много чего есть. Наверное, я не смогу противопоставить себя такому человеку. Я другой. И если есть какой-то интерес. Было сложно. Но на дуэль я никого не вызывал. Это сиюминутное увлечение».