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«Это сиюминутное увлечение»: Илья Шакунов рассказал, как ревновал жену к Владимиру Машкову

Как отметил актер, на дуэль он никого не вызывал.

«Это сиюминутное увлечение»: Илья Шакунов рассказал, как ревновал жену к Владимиру Машкову
Владимир Машков. Фото: Globallookpress.com

Актер Илья Шакунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как ревновал свою жену актрису Анну Дюкову к режиссеру Владимиру Машкову. Его жена сыграла вместе с режиссером в картине «Григорий Р.» в 2014 году.

Владимир Машков и Анна Дюкова
Владимир Машков и Анна Дюкова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«К Володе я не ревновал жену. Я не знаю. Ну хорошо, ревновал. Да и она меня ревновала. А как может быть любовь без ревности? Но это связано с жизнью обычной, не с творческой.

У мужчин есть большие часы и большие кошельки,  много чего есть. Наверное, я не смогу противопоставить себя такому человеку. Я другой. И если есть какой-то интерес. Было сложно. Но на дуэль я никого не вызывал. Это сиюминутное увлечение».

Илья Шакунов

Как отметил актер, тогда у него не было отчаяния.

«Скорее это была ревность. Но ревность была беспочвенной. Может я себе придумывал больше, чем было. Никаких уходов из семьи не случалось. Все сложные ситуации у нас заканчивались словами: «Я люблю тебя!» — заметил актер.

Напомним, что у Илья Шакунова и Анны Дюковой в браке появилось двое детей. Жена актера играет на сцене ЛТЮЗА.

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