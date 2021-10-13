«Была влюбленность в персонажа»: Илья Шакунов рассказал об отношениях с Марией Порошиной

Как отметил актер, в 2007 году они снимались вместе в сериале «Монтекристо».

Актер Илья Шакунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с актрисой Марией Порошиной. Они вместе снимались в сериале «Монтекристо» в 2007 году.

«Маша не была сначала сериала на съемочной площадке. Была другая актриса. И вдруг режиссер вводит в состав Порошину. Это осталось прекрасным воспоминанием». Илья Шакунов

По словам Ильи Шакунова, как такового романа у них не было.

«Была влюбленность в персонажа. Это составная часть профессии. Ты по роли влюбляешься в человека. Мы позволяли подарить друг другу цветы. Но насчет плотского романа – это все фантазии. Но признаюсь, что мое сердце трепетало, когда я бежал на съемки», — заявил Илья Шакунов.

Напомним, что Илья Шакунов женат на актрисе ЛТЮЗА Анне Дюковой. У них двое детей.

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