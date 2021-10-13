«Мы продолжаем жить как на раскаленных углях»: Илья Шакунов рассказал об отношениях с женой

В браке с актрисой Анной Дюковой актер уже 21 год.

Актер Илья Шакунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене актрисе Анне Дюковой. Вместе они уже 21 год.

«Я работал в ТЮЗе, когда познакомился с Аней. Однажды приходит молодая актриса. Я взглянул на нее первый раз и что-то почувствовал. Потом уже через месяц я ей объявил, глядя в глаза, что она будет моей женой». Илья Шакунов

Как отметил актер, за годы совместной жизни у них было всякое в отношениях.

«Мы с Аней продолжаем жить как на раскаленных углях. Мы с ней живые люди. У нас не было никогда, чтобы все остыло. Мы встаем с утра и не уверены, что через месяц у нас будет такая же ситуация. Все как в первый раз. Я не знаю, почему так происходит. Но это здорово», — заявил Илья Шакунов.

Напомним, что у Илья Шакунова и Анны Дюковой в браке двое детей. Жена актера играет на сцене ЛТЮЗА.

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