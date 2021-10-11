«Загорелая красотка!»: Лариса Копенкина в леопардовом мини игриво задрала подол платья

Первая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина недавно вернулась из отдыха в Египте. В то время как ее экс-муж оплакивал умершую супругу, женщина веселилась от души на Синайском полуострове.

Оттуда Копенкина привезла бронзовый загар и море впечатлений и фотографий. Новая порция снимков с отдыха вызвала восторг у подписчиков микроблога. На них Копенкина в леопардовом мини-платье позирует на фоне различных красот, а на одном из кадров игриво задрала подол, приподнялась на мыски, чтобы ноги казались еще длиннее.

«Чудо-женщина», «Лариса, так держать! Вы классная!», «Красотка!», «Лариса вы такая классная. Вы меня заряжаете оптимизмом», «Вы прелесть», «Шикарная», «Огонь!», «Красотка», «Суперженщина», «Ой, вам тут 18!», «Загорелая красотка», — пишут в комментариях подписчики.

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