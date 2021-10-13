Мама на стиле: Юлия Ковальчук в день рождения дочки нарядилась в платье ультрамодного цвета

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым устроили масштабный детский праздник для единственной дочки. Крошке Амелии уже 4 года, и по такому случаю мама с папой приготовили ей массу сюрпризов.

Праздновать именины звездное семейство решило в Испании, где обосновалось уже достаточно давно. И певица празднично и ярко принарядилась.

В день рождения дочки Юлия Ковальчук предстала в струящемся платье ультрамодного желтого цвета. Асимметричный фасон с одним рукавом-буфф, высокая прическа, каблуки – в этот день певица решила выглядеть особенной. «Невероятно счастливый день», — подписала видео Ковальчук.

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