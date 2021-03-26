«Чтобы мальчик был рядом»: Юлия Ковальчук в черной водолазке запечатлелась в ресторане в Испании

Певица и ее муж Алексей Чумаков прекрасно проводят время в южной стране.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков много времени проводят в Испании, где у супругов есть собственный особняк. Недвижимость звездная пара приобрела несколько лет назад, и когда удается сделать паузу в работе, тут же устремляется погреться на солнышке.

Вот и сейчас супруги вместе с маленькой дочкой наслаждаются прекрасной весенней погодой в Испании. Юлия Ковальчук часто делится в Instagram снимками, которые делает во время прогулок по побережью.

На этот раз звезда разместила кадр, запечатлевший ее во время визита в один из ресторанчиков. Снимок авторства Алексея Чумакова получился невероятно красивым, Юлия на нем выглядит отдохнувшей и счастливой.

«Чтобы девочка улыбалась, нужно чтобы мальчик был рядом. Сразу видно, что фото делал Алексей Чумаков», — подписала снимок Юлия Ковальчук.

Для визита в ресторан певица выбрала лаконичный образ — она позирует в черной водолазке и с минимумом макияжа на лице. Ковальчук, кстати, одна из немногих знаменитостей, которая не стесняется представать на публике а-ля натюрель.

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