«Как будто током бьет»: танцы Бузовой на репетиции вызвали недоумение у подписчиков

В Instagram до сих пор обсуждают, умеет ли певица пластично двигаться.

Певица и телеведущая Ольга Бузова готовится в конце месяца представить свой новый сольный концерт и обещает, что это будет нечто грандиозное. На днях выпустив третий альбом, красотка продолжает пропадать на репетициях, и отрывок с одной из них показала в микроблоге.

После того, как Бузова поделилась фрагментом своего танца, на нее обрушились многие «эксперты» по хореографии и пластике. В комментариях разгорелся спор, умеет ли Ольга танцевать, и что она делает на данном видео.

«Без звука если смотреть, выглядит так — будто током бьет», «Как бревно пластики нет», «Она абсолютно не слышит такта и музыки, там у нее почище медведей на ушах спят», «Смотрела без звука и не могла понять то ли она танцует, то ли бьется в конвульсиях. Что это за танцы такие? С пластикой вообще беда», «Музыку не слышит руками машет не красиво», «Бузова ты комаров гоняешь или глюки?», «Какая зажатая», — пишут в комментариях.

Кстати, ранее танце на шесте Бузовой оценил в эфире Первого канала шоумен Иван Ургант. Ему показалось, что Ольга строит газопровод.

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