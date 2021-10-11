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Ольга Бузова с прической в четыре косы повеселилась с подругами в ресторане

35-летняя артистка примерила в заведение кожаную мини-юбку.

Ольга Бузова с прической в четыре косы повеселилась с подругами в ресторане
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова в свои 35 лет не собирается расставаться с девичьим стилем. Звезда нередко облачается в коротенькие шортики, юбочки, носит задорные прически.

Вот и на встречу с подругами в ресторан певица сделала юношескую укладку в четыре косы. Также артистка примерила кожаную юбку своей излюбленной длины – мини. А в комплект с ней — лаконичную блузку-рубашку с цветочной клеткой.

Ольга Бузова с подругой. Фото: instagram.com/buzova86/

В этом сезоне, к слову, клетка – один из главных трендов. В моде также пайетки, полупрозрачные черные колготки, жокейские сапоги и ботфорты. Об актуальных направлениях рассказывал Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live.

Ольга Бузова с подругой. Фото: instagram.com/buzova86/

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Александр Роговбузовановости шоу-бизнесаОльга Бузова