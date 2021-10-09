«Ты как будто газопровод строишь»: Ургант закрыл лицо руками при виде танцев Ольги Бузовой на шесте

Шоумен не мог сдерживать эмоций и от смеха едва говорил.

Певица Ольга Бузова в эфире шоу «Вечерний Ургант» продемонстрировала все то, чему научилась за пять уроков танцев на шесте. Девушка с начала осени пропадала до глубокой ночи в хореографическом зале, чтобы потом удивить зрителей, которые придут к ней на концерт.

Иван Ургант попросил певицу показать танец. Девушка с удовольствием перевоплотилась в танцовщицу, а шоумена заставила переобуться в туфли-стрипы в надежде, что и он тоже станцует у шеста. Но юморист едва стоял на ногах и предпочел присесть и не участвовать в шоу.

Когда Бузова начала танцевать, Ургант не смог спокойно смотреть за ней. Он закрыл лицо руками и пытался побороть смех, но у него ничего не получилось. А саму манеру танца Бузовой он охарактеризовал очень неожиданным сравнением. «Ты как будто газопровод строишь», — едва выговорил Ургант, запинаясь со смеху.

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