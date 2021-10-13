Как совмещать обтягивание и оверсайз в одежде
Видео
Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео

Чтобы быть секси: Каменских в облегающей футболке и джинсах клеш красиво прильнула к двери

Артистка посетила испанский городок Толедо, от которого осталась в восторге.

Чтобы быть секси: Каменских в облегающей футболке и джинсах клеш красиво прильнула к двери
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Украинская поп-дива Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко сейчас в мини-отпуске. Артисты спонтанно решили устроить себе перезагрузку и улетели в Испанию.

Сначала Потап и Настя посетили Мадрид. Здесь они много гуляли, встречались с друзьями, фотографировались. Затем расширили географию и переместились в Толедо.

На одной из улочек Каменских запечатлелась на память, красиво прильнув в старинной деревянной двери. Для удобного трекинга девушка облачилась в белую облегающую футболку и джинсы клеш. Но даже в столь повседневном аутфите красотка постаралась быть секси, страстно изогнувшись на фото.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

В Толедо Каменских впервые, и от знакомства с городом осталась в восторге. Она много где успела побывать и рассказала подписчикам в микроблоге, что Толедо не такой, каким его представляешь по картинкам из Интернета, он еще красивее. «Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием», — заметила артистка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Звездный стильНастя КаменскихНастя Каменских фотоНовости googleПотап и Настя Каменских