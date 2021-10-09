Слишком топорщится: Каменских без лифчика нарядилась в тоненькое платье на лямках

Поп-дива Настя Каменских с мужем Алексеем Потапенко улетели в Испанию. Они намерены провести в столице страны Мадриде несколько дней. И чтобы не терять ни минуты, сразу же по прилете отправились гулять.

Для прогулки Каменских выбрала легкое тоненькое платьице на узких лямочках, которое надела без лифчика. В зоне декольте от этого наряд стал топорщиться, но красотку это не смутило. Она разгуливала в нем по улицам, позируя мужу на камеру.

Звезда от души поблагодарила мужа за такой «сладкий побег» в любимую страну, ведь она давно хотела сменить обстановку.

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