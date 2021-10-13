Коринна Шумахер: «Михаэль всегда нас защищал, а теперь мы защищаем Михаэля»

Кажется, что это произошло совсем недавно, но уже почти 8 лет легендарный автогонщик Формула-1 Михаэль Шумахер прикован к кровати. По сей день семикратный чемпион продолжает бороться со своей судьбой, восстанавливаясь после черепно-мозговой травмы, полученной в Альпах во время катания на лыжах.

Недавно вышел документальный фильм о достижениях гонщика, где Коринна призналась, что на лечение Михаэля семья потратила уже около 20 миллионов фунтов стерлингов (больше 20 миллиардов рублей).

До этого им пришлось выставить на продажу семейный особняк Шумахеров, который, по слухам, оценивается почти в 5,5 миллиардов рублей. Вырученные деньги они также планируют потратить на лечение Михаэля.

«Я верила, что у него есть ангелы-хранители, которые за ним присматривают и оберегают его от неприятностей. Михаэль всегда нас защищал, а теперь мы защищаем Михаэля», — говорит Коринна в документальном фильме от Netflix.

Все члены семьи: жена Коринна, сын Мик и дочь Джина-Мария, каждый день присматривают за Михаэлем и надеются, что чудо все же произойдет.

Коринна делится подробностями с болельщиками о состоянии Шумахера и благодарит их за поддержку.

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