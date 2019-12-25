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Шесть лет борьбы за жизнь: жена Шумахера обратилась к болельщикам

В декабре 2013 года гонщик получил серьезную травму, когда катался на горных лыжах.

Шесть лет борьбы за жизнь: жена Шумахера обратилась к болельщикам
Накануне шестой годовщины травмы Шумахера, его супруга обратилась к болельщикам ФОТО: Global Look Press

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам всего мира. Ее слова для тех, кто вот уже шесть лет верит и поддерживает спортсмена в его борьбе. Борьбе за жизнь.

«Большие дела начинаются с маленьких шагов. Из множества маленьких элементов может сложиться огромная мозаика», — приводит слова Коринны F1News.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму во время спуска на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму со множественными повреждениями.

Пять лет ушло на процесс восстановления, в декабре 2018-го стало понятно, что гонщик больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции лёгких, сообщает сайт Радио «КП».

Коринна Шумахер отметила, что поддержка болельщиков помогает двигаться дальше и не забывать о достижениях Михаэля. Особую благодарность на выразила тем, кто создал движение KeepFighting для напоминая миру о заслугах автогонщика, которые помогают «сохранять надежду».

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Шесть лет борьбы за жизнь: жена Шумахера обратилась к болельщикам
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