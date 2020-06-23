Мэтью Макконахи заявил, что он обязан своей карьерой Джоэлю Шумахеру

В ответ на смерть Джоэла Шумахера в минувший понедельник, 22 июня, Мэттью Макконахи заявил, что его карьера не взлетела бы, если бы покойный режиссер не дал ему шанс в фильме 1996 года «Время убивать».
Макконахи был относительно не известен до того, как снялся в роли Джейка Брайгенса в криминальной драме. У него были небольшие роли в середине 90-х годов, и Шумахер дал ему первую главную роль, которая стала основной в его кинокарьере.
В эксклюзивном заявлении для издания Variety Макконахи благодарит режиссера за начало своей карьеры.
«Джоэл не только дал мне шанс, но и сражался за меня. Зная, что студия никогда не одобрит относительно неизвестного, такого, как я, на главную роль, он устроил секретное прослушивание в маленькой неизвестной студии. Я помню, что в те дни, когда у меня были трудные времена на съемочной площадке, он всегда умел подбодрить и дать правильный совет. Если бы не Джоэл Шумахер, веривший в меня тогда, моя карьера могла бы сложиться совершенно иначе», — заявил Макконахи.