Мэтью Макконахи заявил, что он обязан своей карьерой Джоэлю Шумахеру

В ответ на смерть Джоэла Шумахера в минувший понедельник, 22 июня, Мэттью Макконахи заявил, что его карьера не взлетела бы, если бы покойный режиссер не дал ему шанс в фильме 1996 года «Время убивать».

Макконахи был относительно не известен до того, как снялся в роли Джейка Брайгенса в криминальной драме. У него были небольшие роли в середине 90-х годов, и Шумахер дал ему первую главную роль, которая стала основной в его кинокарьере.

В эксклюзивном заявлении для издания Variety Макконахи благодарит режиссера за начало своей карьеры.