«Самый главный тренд»: Жасмин отметилась на публике в платье-хите этой осени, умело подчеркнув талию

Ранее о моде на одежду с пайетками рассказывал Александр Рогов.

Певица Жасмин отметилась в свете в модном платье на запах из ткани, украшенной пайетками. Такие наряды, по мнению стилиста Александра Рогова, являются хитом этой осени.

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«Самый главный тренд сезона — пайетки», — заявил Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live.

А вот к модели платьев на запах рекомендовал присмотреться женщинам другой модный эксперт – Александр Васильев, который уверен, что они отлично подчеркивают талию и вуалируют полноту. Из-за этой особенности историк моды советовал подобные наряды женщинам, которые имеют фигуру «яблоко» или небольшой животик.

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