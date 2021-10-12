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«Самый главный тренд»: Жасмин отметилась на публике в платье-хите этой осени, умело подчеркнув талию

Ранее о моде на одежду с пайетками рассказывал Александр Рогов.

«Самый главный тренд»: Жасмин отметилась на публике в платье-хите этой осени, умело подчеркнув талию
Жасмин. Фото: Global look press

Певица Жасмин отметилась в свете в модном платье на запах из ткани, украшенной пайетками. Такие наряды, по мнению стилиста Александра Рогова, являются хитом этой осени.

Татьяна Навка и Жасмин. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

«Самый главный тренд сезона — пайетки», — заявил Александр Рогов в эфире авторского YouTube-шоу Rogov live.

А вот к модели платьев на запах рекомендовал присмотреться женщинам другой модный эксперт – Александр Васильев, который уверен, что они отлично подчеркивают талию и вуалируют полноту. Из-за этой особенности историк моды советовал подобные наряды женщинам, которые имеют фигуру «яблоко» или небольшой животик.

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