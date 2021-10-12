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«Огромная просьба – помолиться»: Крутой пожелал скорейшего выздоровления Серову

Как отметил композитор, его друг заболел «заразой».

«Огромная просьба – помолиться»: Крутой пожелал скорейшего выздоровления Серову
Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

Композитор Игорь Крутой в Instagram пожелал здоровья своему другу музыканту Александру Серову, который подхватил несколько дней назад коронавирус.

Как отметил продюсер, его друг Александр Серов заболел «заразой». Помочь ему он ничем не может. При всем своем желании.

«И мне очень захотелось сегодня выставить для вас не вошедший в программу Бори Корчевникова «Судьба Человека» эпизод наших серово-крутовских юношеских воспоминаний. У меня ко всем подписчикам огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова».

Игорь Крутой

Напомним, что Игорь Крутой и Александр Серов дружат много лет. В свое время они вместе приехали покорять столицу и это у них получилось.

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