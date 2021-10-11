«Викулька – красавица!»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото падчерицы, обтянутой латексом

У маэстро Игоря Крутого сложились теплые отношения с родной дочерью его супруги Ольги Викторией.

Известный композитор воспитывает Вику с тех пор, как женился на ее маме. Игорь Крутой всегда с большой любовью относился к падчерице, не делая никакой разницы между нею и своей родной дочерью Александрой.

больше по теме Дал же бог такие формы! Падчерица Игоря Крутого в белом платье с высоким разрезом блистала в день рождения Виктория Крутая предстала на вечеринке в роскошном секси-наряде.

Композитор подписан на микроблог Виктории Крутой и не оставляет без внимания ни один пост своей 36-летней красавицы-падчерицы.

А та, в свою очередь, обожает демонстрировать в микроблоге свои роскошные женственные формы. Виктория Крутая – обладательница большой груди и пышных бедер, которые она непременно подчеркивает, выбирая соответствующие наряды.

На этот раз Вика Крутая предстала в черных латексных легинсах, которые туго обтянули ее ноги и бедра, и в кроп-топе с длинным рукавом, открывшим ее животик.

«Хорошо проведенное воскресенье — это неделя удовольствий», — подписала кадр Вика Крутая.

В числе первых на это откровенное фото отреагировал Игорь Крутой.

«Викулька – красавица!» — написал в комментариях Игорь Яковлевич.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.