«Викулька – красавица!»: Игорь Крутой отреагировал на откровенное фото падчерицы, обтянутой латексом

У маэстро Игоря Крутого сложились теплые отношения с родной дочерью его супруги Ольги Викторией.
Известный композитор воспитывает Вику с тех пор, как женился на ее маме. Игорь Крутой всегда с большой любовью относился к падчерице, не делая никакой разницы между нею и своей родной дочерью Александрой.
Композитор подписан на микроблог Виктории Крутой и не оставляет без внимания ни один пост своей 36-летней красавицы-падчерицы.
А та, в свою очередь, обожает демонстрировать в микроблоге свои роскошные женственные формы. Виктория Крутая – обладательница большой груди и пышных бедер, которые она непременно подчеркивает, выбирая соответствующие наряды.
На этот раз Вика Крутая предстала в черных латексных легинсах, которые туго обтянули ее ноги и бедра, и в кроп-топе с длинным рукавом, открывшим ее животик.
«Хорошо проведенное воскресенье — это неделя удовольствий», — подписала кадр Вика Крутая.
В числе первых на это откровенное фото отреагировал Игорь Крутой.
«Викулька – красавица!» — написал в комментариях Игорь Яковлевич.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.