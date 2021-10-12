«Идеально!»: Инна Михайлова похвасталась новым маникюром

48-летняя жена Стаса Михайлова Инна часто показывает в своем Instagram кадры семейной жизни, встречи с друзьями и подругами, демонстрирует собственные наряды и прически. На сей раз светская львица явила миру свой новый маникюр.

После похода в салон Инна Михайлова поспешила запечатлеть красивые руки с нежным маникюром на ногтях. Она отдала предпочтение натуральности и выбрала френч с нюдовой основой.

«Идеально!», — оценила сама свои ногти красотка.

Кстати, многие звездные красавицы любят показывать результаты похода к ногтевому мастеру. Например, подписчики Ксении Бородиной уже даже сами напоминают теледиве, чтобы она сфотографировала ноготки с новым маникюром.

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