«Битва красоты»: 71-летняя Пугачева похвасталась своим маникюром

На дне рождения у блогера и телеведущей Насти Ивлеевой Примадонна появилась с элегантным френчем.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в честь своего 30-летия организовала роскошный прием в стиле богемный шик. Поздравить звезду Instagram пришли многие знаменитости, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Дресс-кодом вечера стала роскошь во всех ее проявлениях – начиная от головных уборов и заканчивая кончиками ногтей.

Именно маникюр виновницы торжества привлек Максима Галкина и Аллы Пугачевой. «Это что?», — поспешил поинтересоваться у именинницы шоумен.

«Это маникюр, — показывая свои руки, начала объяснять Ивлеева, — сложно с ним, честно говоря. Но это шик вообще!».

На длинных ногтях именинницы были налеплены самые разнообразные детали фантазийных форм – спирали, льдинки, бриллианты и другие элементы. Все это не осталось незамеченным гостями.

«Очень красивый маникюр», — снисходительно прокомментировал Галкин «красоту» на ногтях собеседницы указательным жестом руки. на его кисти красовалась инкрустированная разноцветными камнями перчатка, которая затмила эпатажный маникюр виновницы торжества. И даже Пугачева стушевалась:

«Простота, простота!», — показывая свой элегантный френч, признала Примадонна.

Ксения Собчак, которая наблюдала за происходящим, тоже не осталась в стороне. «Понимаешь, битва красоты», — вставила замечание теледива, демонстрируя свой маникюр черного цвета с красивым кольцом longring на указательном пальце.

Смотрите также