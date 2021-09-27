Наталья Селезнева об уходе Александра Ширвиндта из Театра Сатиры: «Нас ждет тяжелое время»

Главной театральной новостью 27 сентября стало решение Александра Ширвиндта покинуть должность художественного руководителя Театра Сатиры. Многие не верили — не может Александр Анатольевич просто взять и уйти. И хотя слухи об этом ходили больше года, только теперь стало окончательно понятно — Ширвиндт оставляет свое детище. Признается: устал.

У руля Театра Сатиры он простоял более 20 лет и за эти годы сумел сохранить труппу практически в полном составе. Не был уволен ни один артист, особенно из давно работающих.

Незадолго до того, как решить окончательно вопрос со своей отставкой, худрук попал в больницу. Плановое обследование показало, что напряженная работа совсем не идет на пользу. В театре предполагали, что эпоха Ширвиндта подходит к концу. С начала сентября у труппы не было ни одного сбора, никаких репетиций.

Наталья Селезнева, народная артистка России, отдала театру Сатиры почти всю жизнь. Она признается, что слышала подобные разговоры, но не верила.

«Разговоры-разговорами — это одно, а официально объявили — это шок. Для меня Ширвиндт — любимый и родной человек, как брат. Мы столько вместе проработали вместе, проехали столько городов с гастролями. Я не представляю, что может быть если он будет отходить от дел. Нас ждет тяжелое время. Он считает, что возраст подошел, устал. Но я, при всем желании, не могу представить себе этот театр без него. Для меня это ужасная новость», — сказала Селезнева корреспонденту сайта Teleprogramma.pro.

Она полагает, что окончательно Александр Анатольевич не забросит свое родное дело. Возможно, он покинет пост худрука, но будет держать руку на пульсе.

«Надеюсь, что не покинет нас. Может, найдет себе достойную замену, но не из тех, кто сейчас служит в театре. Там ему достойной замены нет. Не могу и не хочу такое представлять. Мне кажется, что даже по всей России никто не сможет заменить Ширвиндта, не то, что в нашем театре», — отметила актриса.

Она подчеркнула, что Александр Ширвиндт — любимец не только театра Сатиры, но и всей Москвы.

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