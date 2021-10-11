«Загнала в угол»: в отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма были большие проблемы

Кейт Миддлтон и принц Уильям знакомы порядка 20 лет. Они встретились будучи студентами, а спустя год стали супругами. В этом году герцоги Кембриджские отметили десятилетие совместной жизни. Однако и в их жизни не все бывает гладко. Так, например, в 2016-м они расставались на несколько месяцев.

Эксперт Кэти Николл проанализировала отношения пары в начале их жизненного пути.

«Я думаю, что Кейт загнала его в угол. Вероятно, она хотела больше взаимности. Уильям усердно работал в армии, был очень занят. Им становилось все труднее проводить время вместе», — цитирует Express эксперта.

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Напомним, предложение Кейт Миддлтон получила осенью 2010 года, а в апреле 2011-го стала женой принца Уильяма.

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