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Шарфик — и больше ничего: Рудова подразнила пикантным снимком без одежды

Красавица-актриса поделилась с подписчиками снимком, оставляющим простор для воображения.

Шарфик — и больше ничего: Рудова подразнила пикантным снимком без одежды
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Разбирая как-то фотоархивы, актриса Наталья Рудова показала фотографию, на которой она в юности позировала в раздевалке, обмотавшись шарфиком. И решила, почему бы не повторить тот вызывающий образ снова.

Вооружившись шарфом, правда, в этот раз уже побольше, Рудова намотала его вокруг шеи, а длинные концы пустила по телу так, чтобы они прикрыли прелести фигуры. Получился провокационный образ, предоставляющий большой простор воображению.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Сквозь бахрому на концах шарфика угадывалась зона бикини. По всей вероятности, красотка решила остаться совсем неглиже, из одежды накинув только шарфик.

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