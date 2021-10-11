Шарфик — и больше ничего: Рудова подразнила пикантным снимком без одежды

Разбирая как-то фотоархивы, актриса Наталья Рудова показала фотографию, на которой она в юности позировала в раздевалке, обмотавшись шарфиком. И решила, почему бы не повторить тот вызывающий образ снова.

Вооружившись шарфом, правда, в этот раз уже побольше, Рудова намотала его вокруг шеи, а длинные концы пустила по телу так, чтобы они прикрыли прелести фигуры. Получился провокационный образ, предоставляющий большой простор воображению.

Сквозь бахрому на концах шарфика угадывалась зона бикини. По всей вероятности, красотка решила остаться совсем неглиже, из одежды накинув только шарфик.

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