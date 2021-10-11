Кого-то лишила сна: прикрывая обнаженную грудь одеялом, Рудова сладко понежилась в постели

Звезда сериалов и музыкальных клипов Наталья Рудова плодотворно провела выходные. Сначала прогулка по городу по хорошей погоде и с хорошей компанией, затем поход в кино, а после – вкусный ужин в кругу семьи.

Насыщенный день Рудова поспешила завершить приятно, и показала, как это у нее получилось. Готовясь ко сну, она включила камеру в спальне и засняла, как нежится в уютной постели.

«Какой нежный хруст чистого постельного белья», — заметила звезда.

Красотка не постеснялась показать себя без макияжа. При этом, легла Рудова спать без белья, прикрывая обнаженную грудь одеялом, и явно кого-то из поклонников просто лишила сна.

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