Селфи из кровати: красавица-жена Стаса Михайлова в сорочке без пуш-ап сверкнула «ложбинкой греха»

Стас Михайлов счастлив в браке с Инной Михайловой, которая в прошлом была моделью и имеет звание «Мисс Кировоград-1990». И ангельской красотой светской львицы поклонники не перестают восхищаться по сей день.

Сама Инна активно ведет в Instagram микроблог, куда публикует самые разные новости из жизни, анонсы выступлений мужа, а также фото с отпуска. На сей раз она поделилась селфи, сделанным перед самым снов в кровати.

Инна в одной сорочке с кружевным декольте сверкнула «ложбинкой греха» прямо в камеру. Красотка нечасто публикует подобный контент, поэтому лишила сна не одну сотню поклонников.

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