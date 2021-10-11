Что скажет свекровь?: невестка Орбакайте засветила пышные ягодицы в стрингах, нырнув с подружками в бассейн

Старший сын Кристины Орбакайте, 30-летний Никита Пресняков, женат на 24-летней красотке-модели Алене Красновой. И пока он в поте лица оттачивает свое мастерство фигурного катания, молодая жена веселится с подружками.

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Невестка Орбакайте показала, как проводит время. Вместе с подругами она посетила SPA, где порезвилась в бассейне. Они втроем встали спиной в камере и, светя пышными ягодицами, нырнули в воду. А пикантный кадр тут же отправился в микроблог Красновой.

Алена Краснова, которая на видео позирует посредине, обладает модельными внешними данными. Очень часто она участвует в различных фотосессиях для модных брендов одежды, а также ведет микроблог, в котором публикует кадры со съемок.

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