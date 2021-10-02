Главное попало на видео: невестка Орбакайте спустила штаны и показала трусы

Четыре года старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков женат на модели Алене Красновой. Пара не спешит обзаводиться наследниками, хоть внук Примадонны и говорил, что готов к детям. Но, судя по Instagram его молодой жены, не готова Алена.

Красавице-невестке Орбакайте 24 года, она увлечена модой и фотосессиями, обожает съемки и шопинг, а также холит и лелеет свою фигуру. К лету она немного поправлялась, но довольно быстро привела располневшие бедра в порядок. И сейчас хвастается телом с еще большим удовольствием.

На этот раз Краснова отправилась в салон красоты на бьюти-процедуры. В раздевалке она обнаружила зеркало и, недолго думая, спустила штаны и показала трусы. Так красотка решила запечатлеть на видео свои формы. Так она крутилась несколько мгновений, не смущаясь оголенного зада.

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