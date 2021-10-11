Когда черный не стройнит: Бузова подчеркнула располневшие бедра трусами из латекса

Ольга Бузова не раз признавалась в любви своей работе. Один из поводов – это каждый день разные образы. Она за день может сменить несколько нарядов, и это ее не напрягает, а наоборот раззадоривает.

Намедни длинноногая красотка спешила на сцену. Но не забыла снять видео своего образа для микроблога. На ней оказался довольно провокационный наряд на грани: лиф и трусы из латекса, которые подчеркнули располневшие бедра и сделали массивнее зад. Сверху в качестве акцента оказалась красная конструкция-сетка, которая выполняла роль баски.

Сама красотка с удовольствием дефилировала на камеру, призывно виляя «своими арбузами», как поется у нее в одной из песен.

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