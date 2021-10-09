«Я занимаюсь в трусиках»: Бузова утянула располневшие бедра латексом и взгромоздилась на шест

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала героиней шоу Ивана Урганта в вечернем эфире Первого канала. Она рассказала о своем новом альбоме, грядущем концерте в «Крокусе», а также своих танцах на шесте, которые освоила ради сольного шоу.

Иван Ургант пригласил гостью к шесту, чтобы девушка показала свои умения и научила его чему-то. Красотка при этом подчеркнула: «Я занимаюсь в трусиках, потому что должна быть хорошая сцепка». То есть ей потребовалось переодеться, чтобы на шесте у нее все получилось.

Но вопреки ожиданиям присутствующих, красотка оказалась у пилона в латексных легинсах, утянувших ее располневшие бедра. Девушка взгромоздилась на шест и даже вскарабкалась по нему наверх, как по канату, чем вызвала восторг у публики и смех у Ивана Урганта, который даже закрыл лицо руками.

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