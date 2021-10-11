«Да можно просто лопух повесить и норм!»: обмотанная в топ-шарфик Бузова показала половинки грудей

Ольга Бузова этим летом провела месяц в Африке. Вместе с Михаилом Галустяном телеведущая была задействована в новом проекте на выживание для звезд. Правда, певице повезло больше, чем участникам – она была ведущей шоу.

Отдельное внимание на проекте было уделено образам Бузовой. Каждый день стилисты придумывали что-то новенькое, эпатирующее и провокативное.

На сей раз ей в качестве верха Бузовой обмотали топ-шарфик, приоткрыв снизу половинки грудей, и скомбинировали его с розовыми мини-шортами.

«С фотошопом идеальные все будут», «Смелый образ, Оля, вы не из робких! Знаете, чем хейтеров зацепить», «Тебе идут такие цвета, тоже люблю яркие, смелые наряды», «Хороший цвет шарфика», «Это нормально, что у ведущей половина с… наружу?», «Может грудь прикрыть, уж для меня опять же откровенно, но каждому свое», «Да можно было просто лопух повестить и норм!», — обсуждают новый образ в комментариях.

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