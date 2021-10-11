Как сейчас живет Леонид Куравлев
Видео
Как выбрать экошубу на зиму
Видео

«Вишенка на торте»: Барановская подчеркнула фигуру красным платьем в пол с драпировкой

Теледива появилась на детском музыкальном конкурсе в качестве ведущей.

«Вишенка на торте»: Барановская подчеркнула фигуру красным платьем в пол с драпировкой
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская очень часто становится ведущей различных масштабных мероприятий. И накануне снова вышла на сцену, чтобы провести музыкальный конкурс Жара Kids Awards.

Для мероприятия красотка выбрала элегантное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она предстала в красном силуэтном наряде в пол, драпированном в зоне декольте и талии. Сама звезда не спешила делиться снимками с шоу, зато ее подруга не стала томить подписчиков и показала кадры с церемонии.

Юлия Барановская.
Юлия Барановская с подругой. Фото: instagram.com/helenboska/

«Вишенка на торт», — ласково прозвала Барановскую подруга.

Сама телеведущая, к слову, довольно редко публикует рабочее закулисье. Зато не скупится на кадры, когда находится в путешествии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Барановская новостиЗвездный стилькрасивое платьеНовости googleЮлия Барановская