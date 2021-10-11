«Вишенка на торте»: Барановская подчеркнула фигуру красным платьем в пол с драпировкой

Телеведущая Юлия Барановская очень часто становится ведущей различных масштабных мероприятий. И накануне снова вышла на сцену, чтобы провести музыкальный конкурс Жара Kids Awards.

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Для мероприятия красотка выбрала элегантное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она предстала в красном силуэтном наряде в пол, драпированном в зоне декольте и талии. Сама звезда не спешила делиться снимками с шоу, зато ее подруга не стала томить подписчиков и показала кадры с церемонии.

«Вишенка на торт», — ласково прозвала Барановскую подруга.

Сама телеведущая, к слову, довольно редко публикует рабочее закулисье. Зато не скупится на кадры, когда находится в путешествии.

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