Хромченко предупреждала: Алсу появилась на свадьбе в платье с массивными «бедрами»

Певица Алсу поделилась в своем микроблоге кадрами с празднества. Она побывала на свадьбе у друзей, и выбрала для столь знакового мероприятия яркий и экстравагантный наряд – красное платье с футуристичными элементами в виде косой драпировки и вставок на бедрах.

Эвелина Хромченко ранее обращала внимание на всякого рода инородные элементы на нарядах в районе талии и линии бедер. Фэшн-эксперт отметила, что они работают одновременно в двух направлениях – массивные формы скрывают, худосочным добавляют объема.

Учитывая, что у Алсу фигура близка к идеальной, этот элемент на бедрах, скорее, добавил массивности, нежели что-то скрыл.

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