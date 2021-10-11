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Хромченко предупреждала: Алсу появилась на свадьбе в платье с массивными «бедрами»

Из-за декоративного элемента фигура ниже талии выглядит шире.

Хромченко предупреждала: Алсу появилась на свадьбе в платье с массивными «бедрами»
Алсу. Фото: Global Look Press

Певица Алсу поделилась в своем микроблоге кадрами с празднества. Она побывала на свадьбе у друзей, и выбрала для столь знакового мероприятия яркий и экстравагантный наряд – красное платье с футуристичными элементами в виде косой драпировки и вставок на бедрах.

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Эвелина Хромченко ранее обращала внимание на всякого рода инородные элементы на нарядах в районе талии и линии бедер. Фэшн-эксперт отметила, что они работают одновременно в двух направлениях – массивные формы скрывают, худосочным добавляют объема.

Учитывая, что у Алсу фигура близка к идеальной, этот элемент на бедрах, скорее, добавил массивности, нежели что-то скрыл.

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