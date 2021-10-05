На краю света: Барановская полюбовалась горными красотами сидя над пропастью

В настоящую зиму перебралась телеведущая Юлия Барановская в начале октября. Красотка снова улетела в Республику Алтай и встретила первый снег в горах.

Соведущая Александра Гордона активно постит в Instagram снимки из своего увлекательного путешествия. Красотка уже погуляла по высокогорным сугробам, засучив брюки, а теперь умиротворенно расположилась над пропастью, чтобы в тишине и единении лицезреть красоты местной природы.

На Алтае Барановская не впервые. Она за год успела там побывать практически во все сезоны и каждый раз с восторгом возвращается из путешествий.

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