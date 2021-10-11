«Уф, какая красивая»: Клава Кока станцевала в фантазийных колготках, забыв про юбку

Накануне Клава Кока побывала в Париже. Во французской столице артистка провела выходные, устроив несколько фотосессий с тематических французских образах. На этот раз артистка поделилась в своем инстаграм кадрами, на которых позировала в тренче и фантазийных колготках.

«Уф, какая красивая! Классная! Огонь! Супер!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Клава Кока заявила о себе в 2015 году. Позже блондинка заключила контракт с «Блэк Стар». Теперь любимица миллионов радует фанатов своими хитами.

В этом году Клава Кока отметила свое 25-летие. Позже звезда рассказала, что рассталась со своим возлюбленным – блогером Димой Гордеем.

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