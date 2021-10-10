«Наша парижанка»: Клава Кока подчеркнула стройные ноги чулками в крупные сетку и дерзким мини

Выходные Клава Кока решила провести в Париже. Артистка наслаждается теплой осенней погодой, гуляя по столице Франции.

Для прогулки она выбрала образ под стать настоящей парижанке, надев на голову яркий берет. Стройные ноги подчеркнула чулками в крупную сетку и мини-юбкой.

«Такая настоящая и счастливая! Наша парижанка! Какая красотка! Фото огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Клава Кока объявила о расставании со своим бойфрендом – блогером Димой Гордеем. Причину бывшие возлюбленные не назвали. После этого артистка решила изменить цвет волос, покрасив их в ярко-розовый оттенок.

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