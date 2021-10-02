Клава Кока подчеркнула стройные ноги платьем бэби-долл трендового оттенка

Исполнительница Клава Кока отметилась возле Эйфелевой башни в кукольном платье цвета фуксии. Примечательно, что своим появлением в городе влюбленных певица намекнула на новый статус.

Артистка недавно рассталась с блогером Димой Гордеем. При этом Клаве не перестают приписывать романы с популярными молодыми людьми. Недавно Кока прогулялась с другом, а поклонники приняли блогера за нового бойфренда исполнительницы.

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Однако Кока решила расставить все точки над «и». Певица отметилась возле самой главной достопримечательности Парижа в платье романтического стиля. Ярко-розовый наряд приоткрыл длинные ножки артистки.

Клава дополнила платье с пышными подолом и рукавами молочной сумкой Prada и босоножками с квадратным мысом.

«Париж — город влюбленных. Тогда что я тут делаю?», — поинтересовалась Клава.

Этим заявлением певица опровергла предположения поклонников о романе с Димой Масленниковым.

Напомним, ранее певица выпустила трек о расставании с Димой Гордеем. Клава Кока призналась, что не хотела публично заявлять о романе с блогером. Однако экс-избранник решил иначе.

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