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Клава Кока подчеркнула стройные ноги платьем бэби-долл трендового оттенка

Артистка намекнула на статус одинокой девушки.

Клава Кока подчеркнула стройные ноги платьем бэби-долл трендового оттенка
Клава Кока с новой прической. Фото: Instagram.com/klavacoca

Исполнительница Клава Кока отметилась возле Эйфелевой башни в кукольном платье цвета фуксии. Примечательно, что своим появлением в городе влюбленных певица намекнула на новый статус.

Артистка недавно рассталась с блогером Димой Гордеем. При этом Клаве не перестают приписывать романы с популярными молодыми людьми. Недавно Кока прогулялась с другом, а поклонники приняли блогера за нового бойфренда исполнительницы.

Однако Кока решила расставить все точки над «и». Певица отметилась возле самой главной достопримечательности Парижа в платье романтического стиля. Ярко-розовый наряд приоткрыл длинные ножки артистки.

Клава дополнила платье с пышными подолом и рукавами молочной сумкой Prada и босоножками с квадратным мысом.

«Париж — город влюбленных. Тогда что я тут делаю?», — поинтересовалась Клава.

Клава Кока в Париже
Клава Кока в Париже. Фото: Instagram.com/klavacoca

Этим заявлением певица опровергла предположения поклонников о романе с Димой Масленниковым.

Напомним, ранее певица выпустила трек о расставании с Димой Гордеем. Клава Кока призналась, что не хотела публично заявлять о романе с блогером. Однако экс-избранник решил иначе.

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