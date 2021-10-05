Хромченко рекомендовала: Кудрявцева в блузке с ультрамодным пэчворком появилась на работе

«Тема пэчворк в этом сезоне имеет одно из доминирующих значений», — объявила в одном из выпусков шоу «Модный приговор« Эвелина Хромченко. Лоскутная техника, когда вещь состоит из, казалось бы, разнородных по фактуре и цвету кусочков, давно и основательно завоевала сердца модниц.

Телеведущая Лера Кудрявцева – живое тому подтверждение. Красотка появилась накануне на рабочем месте в блузке с модным принтом, который рекомендовала Хромченко, а низ выбрала не менее яркий и модны – брюки цвета фуксии.

Раз уж мы заговорили о трендах, фуксия в настоящий момент является остромодным ярким цветом сезона. Об этом сообщил соведущий Эвелины, историк моды Александр Васильев.

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