Остромодно: Алсу на встрече с подругами щегольнула пальто в «куриную лапку»

38-летняя певица Алсу чаще появляется в Instagram у своих подруг, нежели в личном профиле. Звезда крепко дружит с женой юмориста Гарика Мартиросяна, Жанной, и накануне они снова встретились, чтобы вместе с подругами провести вечер.

На посиделки Алсу нарядилась в кэжуал — водолазку и джинсы с широкими брючинами. А в качестве верхней одежды предпочла пальто с остромодным узором «куриная лапка», или ломаная клетка. Как настоящая модница, певица знает, что сейчас этот орнамент на пике популярности. Ранее стилист Эвелина Хромченко обращала на него внимание, замечая, что такой узор, как и все в моде, имеет цикличную популярность.

«Этот вид переплетения твида был в огромной моде в конце 80-х годов и в начале 90-х. И, поскольку сейчас очень силен тренд на возвращение этой эпохи, имеет смысл насладиться этим видом клетки», — сказала Эвелина Хромченко.

Кстати, можно встретить и другие не менее забавные, как куриная лапка, названия для ломаной клетки. Ее еще называют «собачий зуб» и пье-де-пуль — все эти именования не будут ошибкой.

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